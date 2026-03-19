Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 10 тыс.

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 марта, составило 205 тыс., сократившись на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 213 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 210.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 марта, увеличилось на 10 тыс. и составило 1.857 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.847 млн, пересмотрен с 1.850 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 2 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.851 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 28 февраля, сократилось на 74.9 тыс. и составило 2.17 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.18 млн.