mfd.ru — Финансовые новости — 19 марта 2026 г. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в феврале неожиданно вырос
сегодня 15:44

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в феврале неожиданно вырос

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в феврале вырос до 18.1 пункта против 16.3 в январе.

Аналитики ожидали снижения индекса до 8.3.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

