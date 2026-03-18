Глава ФРС США Джером Пауэлл: повышение ключевой ставки не является базовым сценарием, но неопределенность высока

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 18 марта, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что американская экономика продолжает расти, однако прогресс в снижении инфляции происходит медленнее, чем ожидалось. Инфляция в экономике США остается повышенной относительно целевого уровня в 2%, поэтому нынешняя денежно-кредитная политика является уместной, отметил глава ФРС.

По итогам состоявшегося 17-18 марта заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) принято решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3.50-3.75% годовых. Действия регулятора совпали с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

Член FOMC Стивен Миран - экономический советник президента США, выдвинутый в состав Комитета по рекомендации Дональда Трампа, проголосовал против решения Комитета, предложив понизить ключевую ставку на 0.25 процентного пункта (п.п.).

С 12 декабря 2025 года ФРС проводит покупку на свой баланс краткосрочных векселей T-Bills в объеме примерно 40 млрд долларов в месяц. Объемы покупок пересматриваются и озвучиваются на 9-й рабочий день каждого месяца. Как ожидается, до апреля 2026 года объем покупок будет «оставаться высоким», но затем «значительно снизится».

В сопроводительном заявлении FOMC по итогам мартовского заседания не было сигнала о возможном возобновлении снижения ключевой ставки в ближайшее время. По мнению экспертов, на фоне резкого роста цен бензин в США из-за перекрытия Ормузского пролива регулятор занял выжидательную позицию. Более мягкий настрой ФРС станет возможным лишь при заметном ухудшении ситуации в экономике США.

По словам Пауэлла, будущие решения по ставке будут приниматься исходя из поступающих данных, однако подавляющее большинство участников FOMC не рассматривает повышение ставки как базовый сценарий. Тем не менее, ничего исключать нельзя, отметил Пауэлл, заявив о высоком уровне неопределенности, связанном с событиями на Ближнем Востоке. Глава ФРС полагает, что в краткосрочной перспективе более высокие цены на энергоносители приведут к росту инфляции, но дальнейшее развитие ситуации трудно прогнозировать.

Пауэлл также заявил, что на формирование повышенной инфляции влияет не только рост цен на нефть, но пошлины на импорт, введенные администрацией Белого дома. Члены ФРС предпочитают подождать, пока эффект от повышения пошлин исчезнет, позволив инфляции вернуться к нормальным значениям. По словам главы ФРС, за последние пять лет «мы наблюдаем больше шоков предложения, чем за многие предыдущие годы».

Кроме того, Пауэлл сообщил, что не намерен покидать пост главы ФРС раньше окончания срока своих полномочий (15 мая 2026 года) и раньше завершения расследования, которое инициировано Минюстом в отношении него.

Обвинения Минюста связаны с заявлениями председателя ФРС в ходе выступления в банковском комитете Сената в июне 2025 года по вопросу предполагаемого перерасхода средств в ходе многолетней реконструкции штаб-квартиры ФРС. Федеральный судья Джеймс Боасберг 13 марта 2026 года аннулировал повестки Минюста, которые были направлены Федрезерву и Пауэллу в связи с указанными обвинениями.

Судья посчитал, что власти не представили доказательств, оправдывающих повестки, и увидел в них попытку давления на Пауэлла. Прокурор по округу Колумбия Джанин Пирро заявила о намерении обжаловать решение Боасберга и продолжить расследование в отношении Пауэлла. Это может помешать ожидаемой передаче руководства ФРС Кевину Уоршу, выдвинутому на этот пост президентом США Дональдом Трампом.

Реакция фондовых индексов США на решение FOMC и комментарии главы ФРС оказалась негативной. По итогам торгов 18 марта индекс DJIA снизился на 1.6%, индекс S&P 500 - на 1.36%, индекс Nasdaq Composite - на 1.4%.

Индекс доллара США к 23:00 мск 18 марта достиг отметки 100.17 (+0.6%). Доходность 10-летних казначейских облигаций по итогам торгового дня выросла на 0.065 п.п. до 4.268%, доходность 30-летних казначейских облигаций повысилась на 0.042 п.п. до 4.886%.