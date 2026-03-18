ФРС повысила прогноз по инфляции и темпам роста ВВП США

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 18 марта, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3.50-3.75%.

Решение совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

Член FOMC Стивен Миран - экономический советник президента США, выдвинутый в состав Комитета по рекомендации Дональда Трампа, проголосовал против решения Комитета, предложив понизить ключевую ставку на 0.25 процентного пункта (п.п.).

С 12 декабря 2025 года ФРС проводит покупку на свой баланс краткосрочных векселей T-Bills в объеме примерно 40 млрд долларов в месяц. Объемы покупок пересматриваются и озвучиваются на 9-й рабочий день каждого месяца. Как ранее заявил регулятор, до апреля 2026 года объем покупок будет «оставаться высоким», но затем «значительно снизится».

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с декабрьской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ключевой ставке, указывающий на перспективы монетарной политики на 2026-2028 г.г., не изменился.

В 2026 году ожидается медианная ставка по федеральным фондам на уровне 3.4% (прогноз без изменений), в 2027 году – 3.1% (без изменений), в 2028 году – 3.1% (без изменений). В долгосрочной перспективе ставка ожидается на уровне 3.1% (декабрьский прогноз: 3.0%).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), повышен на 2026 и 2028 годы, а также на долгосрочную перспективу. В 2026 году ставка ожидается в диапазоне 3.1-3.6% (ранее: 2.9-3.6%), в 2027 году - 2.9-3.6% (без изменений), в 2028 году – 2.9-3.6% (ранее: 2.8-3.6%); в долгосрочной перспективе - 2.9-3.5% (ранее: 2.8-3.5%).

Кроме того, по итогам заседания ФРС повысила прогноз по динамике ВВП США и ухудшила прогноз по инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что реальный ВВП США в 2026 году вырастет на 2.4% (ранее: 2.3%), в 2027 году увеличится на 2.3% (ранее: 2.0%), в 2028 году расширится на 2.1% (ранее: 1.9%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 2.0% (ранее: 1.8%).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2026 год составил 4.4% (без изменений); на 2027 год: 4.3% (ранее: 4.2%); на 2028 год: 4.2% (без изменений), на долгосрочную перспективу: 4.2% (без изменений).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) составил на 2026 год: 2.7% (ранее: 2.4%); на 2027 год: 2.2% (ранее: 2.1%); на 2028 год: 2.0% (без изменений); на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) составил на 2026 год: 2.7% (ранее: 2.5%); на 2027 год: 2.2% (ранее: 2.1%); на 2028 год: 2.0% (без изменений).