Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в январе сократилось на 5.4%

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в январе сократилось на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1376 тыс. в годовом исчислении против 1455 тыс. в декабре (пересмотрено с 1448 тыс.).

Аналитики ожидали, что в январе число выданных разрешений на строительство составит 1420 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений уменьшилось на 5.8%.