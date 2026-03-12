Курс доллара 79.0671   Курс евро 91.3893  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2026 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:44

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 21 тыс.

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 марта, составило 213 тыс., сократившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 214 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 214 тыс., пересмотрено с 213 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 212 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 февраля, уменьшилось на 21 тыс. и составило 1.850 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.871 млн, пересмотрен с 1.868 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.852 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 февраля, выросло на 75.3 тыс. и составило 2.249 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.265 млн.

Другие новости

вчера
16:33
РФ стремится избегать политизации поставок энергоносителей потребителям в Европе - МИД
вчера
16:27
ЕВРОПЕЙЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫДАВЛИВАТЬ РОССИЙСКИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ СО СВОЕГО РЫНКА, НО НЕПОНЯТНО, ЧЕМ ЗАМЕНЯТЬ ИХ - МИД РФ
вчера
16:10
Торговля США и Китая в январе почти не изменилась
вчера
15:58
Глава минэнерго США заявил, что Вашингтон не намерен снимать санкции с российской нефти
вчера
15:44
Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 21 тыс.
вчера
15:39
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в январе сократилось на 5.4%
вчера
15:39
Число закладок новых домов в США в январе выросло на 7.2%
вчера
15:34
Дефицит торгового баланса США в январе сузился на 25.3%
вчера
15:33
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 1 тыс.
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.