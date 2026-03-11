Курс доллара 79.0680   Курс евро 91.9378  
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 марта 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.7 млн баррелей

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 марта, снизились на 1.7 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.3 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.37 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.1 млн барр., запасы бензина снизились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.5 млн барр.

