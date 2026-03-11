EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.8 млн баррелей, запасы нефтепродуктов снизились на 5.0 млн баррелей

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 6 марта, вырос на 3.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали повышение запасов нефти на 1.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 3.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.3 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились, составив 415.4 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR меньше, чем в 2021 году, примерно на 218.6 млн барр. и меньше максимальной вместимости резерва на 310.1 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 0.1 млн барр. и составили 26.6 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.678 млн барр. в сутки против 13.696 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 марта, снизились на 1.7 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.3 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.37 млн барр