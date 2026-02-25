EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 16 млн баррелей, запасы нефтепродуктов снизились на 0.7 млн баррелей

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 20 февраля, вырос на 16.0 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали повышение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 0.3 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились, составив 415.4 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 218.6 млн барр. меньше, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 0.9 млн барр. и составили 24.9 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.702 млн барр. в сутки против 13.735 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 20 февраля, выросли на 11.4 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.53 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.77 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 1.79 млн барр.