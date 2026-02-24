Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.2% в ноябре.

Аналитики прогнозировали сохранение декабрьского показателя без пересмотра.

Объём оптовых продаж в вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.4% в ноябре (пересмотрено с +1.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в декабре составил 1.27 против 1.30 годом ранее.