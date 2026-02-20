Продажи новых домов в США в декабре сократились на 1.7% (расширенное сообщение)

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в декабре 2025 года сократились на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 745 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 758 тыс. в ноябре (пересмотрено с 737 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в декабре число проданных новых домов составит 732 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с декабрем 2024 года продажи новых домов увеличились на 3.8%.

В целом, в декабре было продано 57 тыс. новых домов против 53 тыс. в ноябре и 48 тыс. в октябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 15 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (11 тыс. домов) и менее 300 тыс. долларов (11 тыс. домов). Кроме того, было продано 6 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 7 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 2 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 5 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 414.4 тыс. долларов против 397.6 тыс. в ноябре и 403.2 тыс. в октябре. В декабре 2024 года медианная цена проданного дома составляла 423.0 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 532.6 тыс. долларов против 530.2 тыс. в ноябре и 521.2 тыс. в октябре. В декабре 2024 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 508.9 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец декабря составили 472 тыс. единиц против 485 тыс. в ноябре и 490 тыс. в октябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.6 месяца против 7.7 в ноябре и 9.0 в октябре.