Курс доллара 76.7519   Курс евро 90.2833  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 февраля 2026 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 18:02

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону понижения

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в феврале составил 56.6.

Показатель пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением 57.3. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 56.9.

В январе значение индекса составило 56.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине февраля составил 3.4% против 3.5% в начале месяца и 4.0% в январе.

Другие новости

вчера
18:36
Совет директоров "Атомэнергопрома" принял решение о размещении облигаций на рынке Китая
вчера
18:18
ЦБ РФ будет проводить трансграничные операции с цифровым рублем в режиме реального времени
вчера
18:11
Продажи новых домов в США в декабре сократились на 1.7% (расширенное сообщение)
вчера
18:04
Продажи новых домов в США в декабре сократились на 1.7%
вчера
18:02
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону понижения
вчера
17:49
Индекс Services PMI США в феврале оказался хуже прогноза
вчера
17:49
Индекс Manufacturing PMI США в феврале умеренно снизился
вчера
17:25
В России на начало 2026 г было зарегистрировано 55,4 млн автомобилей - "Автостат"
вчера
17:01
ВВП США в 2025 году, по первой оценке, вырос на 2,2% - худшая динамика с 2020 года
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.