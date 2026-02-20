Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону понижения

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в феврале составил 56.6.

Показатель пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением 57.3. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 56.9.

В январе значение индекса составило 56.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине февраля составил 3.4% против 3.5% в начале месяца и 4.0% в январе.