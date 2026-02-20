Рост инфляции в США в декабре ускорился

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в декабре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В ноябре базовая инфляция увеличилась на 0.2%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в декабре вырос на 3.0% против 2.8% в ноябре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в декабре вырос на 2.9% в годовом сравнении против 2.8% в ноябре.

По сравнению с ноябрем головной индекс расходов на личное потребление в декабре вырос на 0.4% после повышения на 0.2% месяцем ранее.