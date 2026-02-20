Личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.3%, личные расходы увеличились на 0.4%

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в ноябре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в декабре не изменились после повышения на 0.1% месяцем ранее.

Личные расходы американских потребителей в декабре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в ноябре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в декабре на 0.4%.

Норма сбережений в декабре составила 3.6% против 3.7% месяцем ранее.