Банк России понизил ключевую ставку до 15.5% и подал «мягкий» сигнал

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 13 февраля, принял решение понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) с 16.00 до 15.50% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки на уровне 16.00%.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия «возвращением экономики к траектории сбалансированного роста» и тем, что устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились, несмотря на ускорение роста цен в январе под влиянием разовых факторов. Регулятор ожидает, что после исчерпания этого влияния инфляция возобновит снижение. В сопроводительном заявлении подан сигнал о возможном дальнейшем снижении ставки на следующем заседании: «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий».

В обновленном среднесрочном прогнозе Банк России повысил нижнюю границу диапазона средней ключевой ставки на 2026 год на 50 б.п., но понизил верхнюю границу на ту же величину, установив прогнозный диапазон на уровне 13.5-14.5% (октябрьский прогноз: 13.0-15.0%). Регулятор отметил, что этот диапазон означает «поддержание жестких денежно-кредитных условий». Вместе с тем фраза о «продолжительном периоде проведения жесткой денежно-кредитной политики» из заявления исключена, несмотря на замечание, что «инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне», и это «может препятствовать устойчивому замедлению инфляции».

С учетом того, что с 1 января по 15 февраля текущего года средняя ключевая ставка равна 16.0%, с 16 февраля до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется Банком России в диапазоне 13.1-14.3%. Прогноз по ставке на 2027 год повышен до 8.0-9.0% (ранее: 7.5-8.5%), а на 2028 год оставлен без изменений на уровне 7.5-8.5%. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4.5-5.5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

По данным ЦБ, в IV квартале 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 3.9% в пересчете на год (по сравнению с 6.5% в III квартале). Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность составил в среднем 4.7% в пересчете на год против 4.1% в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции в пересчете на год в последние месяцы сохранялись в диапазоне 4-5%.

Годовая инфляция, по оценке на 9 февраля, составила 6.3%, тогда как по итогам 2025 года она сложилась ниже октябрьского прогноза Банка России – на уровне 5.6%. Регулятор объясняет эти различия «очень низкими темпами роста цен на ряд товаров» в конце прошлого года и разовыми проинфляционными факторами (повышение НДС, акцизов, индексация регулируемых цен и тарифов, коррекция цен на плодоовощную продукцию) в начале 2026 года. Банк России полагает, что ускорение роста цен в январе было временным, при этом в целом накопленный рост цен с ноября по январь соответствует его ожиданиям.

По оценке ЦБ, на среднесрочном горизонте проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли. Регулятор ожидает возможного ослабления рубля в случае замедления мировой экономики в результате торговых войн и снижения цен на нефть. Это следует из его предположения о «проинфляционных эффектах через динамику курса рубля», если реализуется сценарий ухудшения ситуации в мировой экономике, а цены на нефть останутся низкими.

Также Банк России отметил, что геополитическая напряженность является значимым фактором неопределенности, а дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса. Исходя из объявленных параметров бюджетной политики, Банк России полагает, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. Он предупредил, что в случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики.

ЦБ сообщил, что денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Ставки по кредитам и депозитам уменьшились, а ставки денежного рынка и доходности ОФЗ выросли, хотя в реальном выражении существенно не изменились. Неценовые условия кредитования по-прежнему жесткие. Кредитная активность в конце 2025 – начале 2026 года была сдержанной после повышенных темпов роста в осенние месяцы. Склонность домашних хозяйств к сбережению остается высокой.

ЦБ отметил, что напряженность на рынке труда постепенно снижается, о дефиците кадров сообщает меньше предприятий, темпы индексации зарплат, вероятно, будут замедляться в 2026 году. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

По оценке ЦБ, по итогам 2025 года ВВП РФ вырос на 1,0% в том числе благодаря увеличению потребительского спроса в IV квартале, что частично могло быть связано с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. Регулятор полагает, что в ближайшие месяцы рост внутреннего спроса будет более сдержанным. На это также указывают деловые настроения бизнеса.

Прогноз Банка России по приросту ВВП РФ на ближайшие три года оставлен без изменений по сравнению с октябрьским прогнозом: на 2026 год - на уровне 0.5-1.5%, на 2027-2028 г.г. - на уровне 1.5-2.5% ежегодно.

Прогноз по динамике экспорта на 2026 год оставлен без изменений в диапазоне 0.5-2.5%, прогноз по динамике импорта также сохранен на уровне 0.5-2.5%. Прогноз профицита платежного баланса на 2026 год пересмотрен в сторону понижения до 10 млрд с 27 млрд долларов, а прогноз торгового профицита пересмотрен до 90 млрд со 104 млрд долларов. Прогноз средней цены нефти для налогообложения на 2026 год понижен до 45 долларов с прежних 55 долларов, прогноз на 2027 год понижен до 50 долларов (ранее: 60 долларов), на 2008 год – до 55 долларов (ранее: 60 долларов).

Прогноз потребительского спроса на текущий год оставлен без изменений. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2026 году вырастут на 0.5-1.5%. Инвестиции в основной капитал, согласно ухудшенному прогнозу, в этом году могут измениться в диапазоне 0.0-2.0% (ранее: 0.5-2.5%).

Прогноз по приросту кредитования населения на 2026 год составил 5-10% (без изменений). Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, в этом году вырастет на 6-11% (без изменений), кредитование организаций расширится на 7-12% (без изменений).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2026 году составит 5-10% (без изменений), в 2027 и 2028 годах – 7-12% (без изменений).

26 февраля Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта 2025 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.