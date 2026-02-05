Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 22 тыс.

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 января, составило 231 тыс., увеличившись на 22 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 212 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 209 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 212.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 января, выросло на 25 тыс. и составило 1.844 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.819 млн, пересмотрен с 1.827 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 14.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.851 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 17 января, сократилось на 94.3 тыс. и составило 2.17 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.2 млн.