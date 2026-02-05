Курс доллара 76.5523   Курс евро 90.2881  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 февраля 2026 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:36

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 22 тыс.

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 января, составило 231 тыс., увеличившись на 22 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 212 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 209 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 212.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 января, выросло на 25 тыс. и составило 1.844 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.819 млн, пересмотрен с 1.827 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 14.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.851 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 17 января, сократилось на 94.3 тыс. и составило 2.17 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.2 млн.

Другие новости

вчера
17:28
РФ ГОТОВА ДЕЛИТЬСЯ С БРАЗИЛИЕЙ СВОИМИ НАРАБОТКАМИ В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ МИРНОГО АТОМА, ВНЕДРЕНИИ ИИ, ЦИФРОВЫХ ГОСУСЛУГ - МИШУСТИН
вчера
17:26
МИШУСТИН НАЗВАЛ БРАЗИЛИЮ ВЕДУЩИМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ РОССИИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
вчера
16:53
ЕЦБ не представил сигналов о дальнейшей траектории ключевой ставки
вчера
16:41
Медведев поручил продолжить обеспечение качественной связью жителей новых регионов и Крыма
вчера
16:36
Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 22 тыс.
вчера
16:30
ЕЦБ сохранил ключевые ставки на прежнем уровне
вчера
16:24
ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15% годовых
вчера
16:12
Структура Александра Чачавы увеличила долю в МКПАО "Яндекс"
вчера
15:55
"Аэрофлот" обновил меню для пассажиров экономкласса
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.