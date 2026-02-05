ЕЦБ не представил сигналов о дальнейшей траектории ключевой ставки

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 5 февраля, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 2.15%.

Ставка по кредитам ЕЦБ оставлена на уровне 2.40%, ставка по депозитам – на отметке 2.00%.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

Ставка по депозитам, составляющая с 11 июня 2.00%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих ЕЦБ определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

В сопроводительном заявлении говорится, что регулятор намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. ЕЦБ отметил, что не принимает на себя заранее никаких обязательств по траектории процентной ставки и при принятии решений будет основываться на «оценке перспектив инфляции и связанных с ней рисков в свете поступающих экономических и финансовых данных, а также динамики базовой инфляции и силы трансмиссии денежно-кредитной политики».

По оценке ЕЦБ, экономика еврозоны остается устойчивой в сложной глобальной обстановке. Низкий уровень безработицы, прочные балансы частного сектора, постепенное наращивание государственных расходов на оборону и инфраструктуру, а также благоприятное воздействие предыдущих снижений процентных ставок поддерживают рост. В то же время перспективы остаются неопределенными, в частности, из-за сохраняющейся неопределенности в глобальной торговой политике и геополитической напряженности.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращаются размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».