Курс доллара 76.5523   Курс евро 90.2881  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 февраля 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
04.02.2026 17:28

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 11.1 млн баррелей

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 30 января, снизились на 11.1 млн барр., запасы бензина выросли на 4.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 4.8 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 1.4 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе не изменились, запасы бензина увеличились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились 2.4 млн барр.

Другие новости

04.02.2026
18:08
Индекс PMI Services США за январь пересмотрен в сторону повышения
04.02.2026
17:57
Кассация поддержала ответственность троих экс-топов "Открытие Холдинга" по его долгам
04.02.2026
17:50
ЦБ РФ НЕ ВИДИТ СИСТЕМНЫХ РИСКОВ УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА КРЕДИТОВ ЮРЛИЦ - ЗАМПРЕД ЗАБОТКИН
04.02.2026
17:36
Средняя цена нефти Urals для расчета налогов в январе упала на 39,5%, до $40,95 - МЭР РФ
04.02.2026
17:28
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 11.1 млн баррелей
04.02.2026
17:24
США НАМЕРЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ РЫНОК КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ МИНЕРАЛОВ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН И ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ - ВЭНС
04.02.2026
17:11
Доля России в переводах в Армению снизилась до минимума с 2021 года
04.02.2026
16:49
Минфин РФ продолжает подготовку к выводу государственных компаний на фондовый рынок
04.02.2026
16:24
ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 22 тыс.
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.