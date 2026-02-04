ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 22 тыс.

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в январе выросло с учётом сезонных колебаний на 22 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 46 тыс.

В декабре число рабочих мест выросло на 37 тыс., пересмотрено с 41 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в январе не изменилось, на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 41 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) сократилось на 18 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 21 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 1 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 6 февраля. Однако дата публикации может измениться из-за правительственного шатдауна в период 31 января по 3 февраля.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе на 68 тыс. после расширения на 50 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.4%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.