Курс доллара 76.5523   Курс евро 90.2881  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 февраля 2026 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
04.02.2026 16:24

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 22 тыс.

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в январе выросло с учётом сезонных колебаний на 22 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 46 тыс.

В декабре число рабочих мест выросло на 37 тыс., пересмотрено с 41 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в январе не изменилось, на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 41 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) сократилось на 18 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 21 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 1 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 6 февраля. Однако дата публикации может измениться из-за правительственного шатдауна в период 31 января по 3 февраля.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе на 68 тыс. после расширения на 50 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.4%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Другие новости

04.02.2026
17:28
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 11.1 млн баррелей
04.02.2026
17:24
США НАМЕРЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ РЫНОК КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ МИНЕРАЛОВ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН И ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ - ВЭНС
04.02.2026
17:11
Доля России в переводах в Армению снизилась до минимума с 2021 года
04.02.2026
16:49
Минфин РФ продолжает подготовку к выводу государственных компаний на фондовый рынок
04.02.2026
16:24
ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 22 тыс.
04.02.2026
16:04
Продажи новых машин Lada в Белоруссии снизились в 3,6 раза в январе - БАА
04.02.2026
15:39
Минтай и сельдь остаются в топе самых популярных видов рыб у россиян
04.02.2026
15:28
Закупка Индией российских углеводородов выгодна обеим странам - МИД РФ
04.02.2026
15:21
РОССИЯ ГОТОВА ПРОДОЛЖАТЬ ТЕСНУЮ КООПЕРАЦИЮ С ИНДИЕЙ В СФЕРЕ УГЛЕВОДОРОДОВ - МИД РФ
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.