Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки неизменной на уровне 3.50-3.75%

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 28 января 2026 года.

Доступные индикаторы указывают, что экономическая активность расширялась устойчивыми темпами. Рост числа рабочих мест остался низким, уровень безработицы продемонстрировал некоторые признаки стабилизации. Инфляция остается несколько повышенной.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность относительно экономических перспектив остается повышенной. Комитет внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата.

В поддержку своих целей Комитет и в свете изменения баланса рисков решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3.50-3.75%. При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет твёрдо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя денежно-кредитной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс денежно-кредитной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценки Комитета будут учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по денежно-кредитной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Лиса Кук; Бет Хаммак; Филип Джефферсон; Нил Кашкари; и Анна Полсон. Против решения Комитета проголосовали Стивен Миран и Кристофер Уоллер, которые предпочли бы на этом заседании понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта.