Глава ФРС США: повышение ставки сейчас не рассматривается в качестве базового сценария

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 28 января, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что инфляция в экономике США остается повышенной относительно целевого уровня в 2% из-за введения более высоких тарифов на импорт. Пауэлл надеется, что повышательное влияние тарифов на цены будет разовым, вскоре оно достигнет пика, а затем начнет снижаться уже в этом году. По мнению Пауэлла, рост цен на золото и серебро не сигнализирует о проблемах с инфляцией.

Вместе с тем, по его словам, несмотря на прочность американской экономики, рынок жилья остается слабым, а негативный эффект недавней приостановки работы правительства, как ожидается, будет отыгран в текущем квартале.

По итогам состоявшегося 27-28 января заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) принято сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3.50-3.75% годовых. Действия регулятора совпали с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

Члены FOMC - Стивен Миран, экономический советник президента США, выдвинутый в состав Комитета по рекомендации Дональда Трампа, а также Кристофер Уоллер, который стремится занять кресло председателя ФРС, поэтому пытается наладить хорошие отношения с Трампом, проголосовали против решения Комитета, предложив понизить ключевую ставку на 0.25 процентного пункта.

В сопроводительном заявлении FOMC не было сигнала о возможном возобновлении снижения ключевой ставки в ближайшее время. По мнению экспертов, внутри ФРС идут дискуссии по поводу разнонаправленного влияния двух важных факторов – замедления рынка труда (в пользу смягчения денежно-кредитной политики, ДКП) и всё ещё повышенной инфляции (в пользу более жесткой ДКП). Поэтому ФРС заняла выжидательную позицию, и возобновление снижения ставки станет возможным лишь при заметном ухудшении ситуации в экономике США.

С 12 декабря 2025 года ФРС проводит покупку на свой баланс краткосрочных векселей T-Bills в объеме примерно 40 млрд долларов в месяц. Объемы покупок пересматриваются и озвучиваются на 9-й рабочий день каждого месяца. Как ожидается, до апреля 2026 года объем покупок будет «оставаться высоким», но затем «значительно снизится».

В ходе пресс-конференции Пауэлл сказал об отсутствии даты следующего снижения ключевой ставки, заявив, что текущая ДКП близка к нейтральной или остается умеренно-жесткой, но повышение ставки сейчас не рассматривается в качестве базового сценария.

Также он заявил, что ФРС не комментирует курс американского доллара, но отметил отсутствие достаточного объёма данных, которые могли бы свидетельствовать о том, что иностранные инвесторы хеджируют свои долларовые активы. Вместе с тем, Пауэлл назвал неприемлемой цифру дефицита бюджета США, призвав правительство «разобраться с этим как можно скорее». По его словам, рост госдолга США «находится на неустойчивой траектории».

Председатель ФРС сказал, что регулятор сохраняет полную гибкость в решениях по ставке, он самостоятельно определяет масштаб и сроки её возможных дальнейших изменений. По его словам, ДКП не следует заранее заданному сценарию и будет зависеть от экономических данных. Пауэлл не стал отвечать на колкости президента США Дональда Трампа в своей адрес, произнесённые ранее, заявив, что будет «продолжать выполнять свою работу объективно с преданностью делу служения американскому народу».

Пауэлл сказал, что ФРС не должна контролироваться избранными должностными лицами и посоветовал своему будущему преемнику на посту главы ФРС «держаться подальше от политики». Пауэлл отказался говорить о своих планах после окончания срока полномочий в должности председателя ФРС (формально - 15 мая 2026 года). Ранее министр финансов Стив Бессент заявил, что новый председатель ФРС может быть назначен через неделю.

Реакция фондовых индексов США на решение FOMC и комментарии главы ФРС оказалась нейтральной. К 23:25 мск индексы DJIA и S&P 500 почти не изменились относительно уровней предыдущего закрытия, индекс Nasdaq Composite вырос на 0.4%. Индекс доллара США к 23:25 мск достиг отметки 96.41 (+0.2%).