mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2026 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
16.01.2026 18:14

Индекс деловой активности на рынке жилья США в январе снизился

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в январе составил 37 пунктов против 39 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение индекса до 40 пунктов.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

