mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2026 г.Объём промышленного производства в США в декабр...
16.01.2026 17:18

Объём промышленного производства в США в декабре вырос на 0.4%

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.4% в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с декабрём 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 2.0%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 76.3% против 76.1% в ноябре.

Годом ранее – в декабре 2024 года показатель составлял 75.9%.

В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

