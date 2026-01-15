Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 19 тыс.

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 января, составило 198 тыс., сократившись на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 207 тыс., пересмотрено с 208 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 6.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 205 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 января, уменьшилось на 19 тыс. и составило 1.884 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.903 млн, пересмотрен с 1.914 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 0.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.889 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 27 декабря, выросло на 313.3 тыс. и составило 2.22 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.21 млн.