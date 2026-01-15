Курс доллара 78.5280   Курс евро 91.8123  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2026 г.Индекс деловой активности в производственном се...
вчера 16:35

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в декабре вырос

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в декабре вырос до 12.6 пункта против (-10.2) в ноябре.

Аналитики ожидали повышения индекса до (-1.6).

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

вчера
16:52
Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 19 тыс.
вчера
16:50
Пассажиропоток авиакомпании "Победа" за 2025 год увеличился на 0,7% - до 13,8 млн человек
вчера
16:44
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 9 тыс.
вчера
16:40
Цены на импорт в США в октябре-ноябре выросли на 0.4%
вчера
16:35
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в декабре вырос
вчера
16:33
Индекс Empire State Manufacturing в декабре вышел в положительную область
вчера
16:17
Крупнейшие банки РФ продолжают выдачу семейной ипотеки
вчера
16:06
Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в четверг
вчера
15:51
Знакомый Баумгертнера подтвердил, что на Кипре обнаружено тело экс-главы "Уралкалия"
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.