13.01.2026 18:44

Продажи новых домов в США в октябре сократились на 0.1% (расширенное сообщение)

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в сентябре 2025 года сократились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 737 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 738 тыс. в сентябре.

Аналитики прогнозировали, что в октябре число проданных новых домов составит 716 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с октябрем 2024 года продажи новых домов увеличились на 18.7%.

В целом, в октябре было продано 57 тыс. новых домов против 59 тыс. в сентябре и 57 тыс. в августе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 17 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (9 тыс. домов) и менее 300 тыс. долларов (14 тыс. домов). Кроме того, было продано 6 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 6 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 1 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 3 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 392.3 тыс. долларов против 405.8 тыс. в сентябре и 420.0 тыс. в августе. В октябре 2024 года медианная цена проданного дома составляла 426.3 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 498.0 тыс. долларов против 483.5 тыс. в сентябре и 526.0 тыс. в августе. В октябре 2024 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 521.9 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 488 тыс. единиц против 488 тыс. в сентябре и 493 тыс. в августе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.9 месяца против 7.9 в сентябре и 8.3 в августе.

