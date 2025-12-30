Курс доллара 77.4466   Курс евро 91.4775  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 декабря 2025 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
вчера 17:04

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в октябре вырос на 1.3%

Москва, 30 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в октябре вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 1.31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.1% в годовом сравнении после его роста на 1.4% в сентябре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в октябре вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и повысился на 1.91% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.4% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 1.36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Другие новости

вчера
18:00
Мантуров обсудил с первым вице-премьером Белоруссии актуальные вопросы промсотрудничества
вчера
17:53
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в декабре вырос, превысив прогноз
вчера
17:42
Юань на Мосбирже растет, закрепляясь на отметке 11,2 руб
вчера
17:05
FHFA: Индекс цен на дома в США в октябре вырос на 0.4% по сравнению с сентябрём
вчера
17:04
Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в октябре вырос на 1.3%
вчера
16:28
Более 130 угольных компаний за год получили отсрочки по НДПИ и страховым взносам - Минфин
вчера
16:03
Более 80% предприятий в Германии выразили недовольство высоким подоходным налогом - опрос
вчера
16:00
Авиакомпания S7 рассказала о привычках зумеров во время авиаперелетов
вчера
15:33
Белоруссия предложила ЕАЭС 15 инвестиционных проектов в сфере туризма - минэкономики
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.