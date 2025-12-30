FHFA: Индекс цен на дома в США в октябре вырос на 0.4% по сравнению с сентябрём

Москва, 30 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.1% в сентябре (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 1.7%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.