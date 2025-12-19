Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в декабре составил 52.9.

Показатель был пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением 53.3. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 53.5.

В ноябре значение индекса составило 51.0.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине декабря составил 4.2% против 4.1% в начале месяца и 4.5% в ноябре.