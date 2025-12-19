Курс доллара 80.7220   Курс евро 94.5120  
19 декабря 2025 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 19:21

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в ноябре выросли на 0.5%

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в ноябре выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.13 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.15 млн домов.

По сравнению с ноябрём 2024 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 1.0%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 409.2 тыс. долл, повысившись на 1.2% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу ноября составили 1.43 млн доступных покупателям домов, сократившись на 5.9% по сравнению с октябрём, но увеличившись на 7.5% в годовом сравнении.

В ноябре потребовалось бы 4.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 4.4 в октябре и 3.8 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в ноябре в среднем составил 36 дней против 34 в октябре и 32 в ноябре 2024 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в ноябре достигла 6.24% годовых в сравнении с 6.25% в октябре и 6.81% годом ранее.


