Глава ФРС США: рост цен из-за тарифов будет единоразовым, а ключевая ставка повышаться не будет (ПОВТОР)

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 10 декабря, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что нынешнее превышение целевого показателя инфляции в 2% преимущественно связано с увеличением пошлин на импорт президентом США Дональдом Трампом. Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре увеличились на 2.6% в годовом сравнении против 2.4% в сентябре. Однако глава ФРС полагает, что влияние тарифов на повышение цен будет единоразовым.

Эта точка зрения подтверждается пересмотром прогноза ФРС по инфляции в США на следующий год в сторону понижения – на -0.2 п.п. до 2.4% годовых (по индексу PCE) и на -0.1 п.п. до 2.5% годовых (по индексу PCE core). При этом прогноз по темпам роста ВВП США на 2026 год пересмотрен в сторону повышения на +0.5 п.п. до 2.3%.

По итогам состоявшегося 9-10 декабря заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) принято решение понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам в третий раз в этом году на 0.25 процентного пункта (п.п.) до 3.50-3.75% годовых. Действия регулятора совпали с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

Новый член FOMC Стивен Миран - экономический советник президента США, выдвинутый в состав Комитета по рекомендации Дональда Трампа, проголосовал против решения Комитета, предложив понизить ключевую ставку на 50 п.п. Также против решения FOMC проголосовали президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби и президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид, которые предпочли бы сохранить ключевую ставку без изменений.

В сопроводительном заявлении Комитета появилась фраза о намерении рассматривать «масштаб и сроки» в процессе корректировки ключевой ставки, что было расценено аналитиками как сигнал о возможной паузе в цикле снижении ставки на следующем заседании. В ходе пресс-конференции Пауэлл сказал, что решение о снижении процентной ставки на декабрьском заседании было «очень сложным», поскольку он «мог бы привести аргументы в пользу любой из сторон». Поэтому он предпочел бы «подождать и посмотреть, как будет развиваться экономика».

Вместе с тем по словам Пауэлла, «повышение ставки не является базовым сценарием для кого-либо на данный момент». Участники рынка опасались, что Пауэлл займет более жесткую позицию и даст понять, что декабрьское снижение ставки ФРС может оказаться последним в обозримом будущем.

ФРС также объявила о намерении начать с 12 декабря покупку на свой баланс краткосрочных векселей T-Bills в объеме примерно 40 млрд долларов в месяц. Объемы покупок будут пересматриваться и озвучиваться на 9-й рабочий день каждого месяца. Как ожидается, до апреля следующего года объем покупок будет «оставаться высоким», но затем «значительно снизится».

В ходе пресс-конференции Джером Пауэлл заявил, что намерен передать бразды правления ФРС своему преемнику, когда «экономика будет на прочной основе» и «в хорошем состоянии». Полномочия Пауэлла в должности председателя ФРС истекают в мае 2026 года. Пауэлл не обязан покидать совет директоров ФРС до 2028 года и мог бы остаться в нем еще на полтора года после окончания своего срока на посту председателя. Однако президент Дональд Трамп намерен заменить Пауэлла на его посту и проведет заключительные собеседования с кандидатами на этой неделе, начиная с управляющего ФРС Кевина Уорша. В собеседованиях также примет участие директор Национального экономического совета Кевин Хассетт.

Реакция фондовых индексов США на решение FOMC и комментарии главы ФРС оказалась позитивной. По итогам торгов индекс DJIA вырос на 1.05%, индекс S&P 500 - на 0.67%, индекс Nasdaq Composite - на 0.33%.

Индекс доллара США к 24:00 мск 10 декабря достиг отметки 98.65 (-0.57%), ускорив снижение после объявления итогов заседания FOMC. Доходность 10-летних казначейских облигаций по итогам торгового дня снизилась на 0.037 п.п. до 4.153%, доходность 30-летних казначейских облигаций повысилась на 0.01 п.п. до 4.595%.