ФРС улучшила прогноз по динамике ВВП США и сохранила прогноз по ключевой ставке

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 10 декабря, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта (п.п.) до 3.50-3.75%.

Решение совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

Новый член FOMC Стивен Миран - экономический советник президента США, выдвинутый в состав Комитета по рекомендации Дональда Трампа, проголосовал против решения ФРС, предложив понизить ключевую ставку на 50 п.п. Также против решения FOMC проголосовали Остан Гулсби и Джеффри Шмид, которые предпочли бы сохранить ключевую ставку без изменений.

В сопроводительном заявлении Комитета появилась фраза о намерении рассматривать «масштаб и сроки» в процессе корректировки ключевой ставки, что было расценено аналитиками как сигнал о возможной паузе в цикле снижении ставки на следующем заседании.

Вместе с тем Комитет объявил о намерении начать с 12 декабря покупку на свой баланс краткосрочных векселей T-Bills в объеме примерно 40 млрд долларов в месяц. Объемы покупок будут пересматриваться и озвучиваться на 9-й рабочий день каждого месяца. Аналитический отдел ФРБ Нью-Йорка ожидает, что темпы покупок будут оставаться высокими в течение нескольких месяцев «чтобы компенсировать ожидаемое значительное увеличение нерезервных обязательств в апреле». После этого темпы общих покупок «вероятно, значительно снизятся».

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с сентябрьской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики на 2025-2027 г.г., не изменился.

В 2025 году ожидается медианная ставка по федеральным фондам на уровне 3.6% (прогноз без изменений), в 2026 году – 3.4% (без изменений), в 2027 году – 3.1% (без изменений), в 2028 году – 3.1% (без изменений). В долгосрочной перспективе ставка ожидается на уровне 3.0% (без изменений).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), пересмотрен лишь на текущий год. В 2025 году ставка ожидается в диапазоне 3.6-3.9% (ранее: 3.6-4.1%), в 2026 году - 2.9-3.6% (без изменений), в 2027 году - 2.9-3.6% (без изменений), в 2028 году – 2.8-3.6% (без изменений); в долгосрочной перспективе - 2.8-3.5% (без изменений).

Кроме того, по итогам заседания ФРС повысила прогноз по динамике ВВП США и понизила прогноз по инфляции на 2025-2026 годы.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что реальный ВВП США в 2025 году увеличится на 1.7% (ранее: 1.6%), в 2026 году вырастет на 2.3% (ранее: 1.8%), в 2027 году повысится на 2.0% (ранее: 1.9%), в 2028 году расширится на 1.9% (ранее: 1.8%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2025 год составил 4.5% (без изменений); на 2026 год: 4.4% (без изменений); на 2027 год: 4.2% (ранее: 4.3%); на 2028 год: 4.2% (без изменений), на долгосрочную перспективу: 4.2% (без изменений).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) составил на 2025 год: 2.9% (ранее: 3.0%); на 2026 год: 2.4% (ранее: 2.6%); на 2027 год: 2.1% (без изменений); на 2028 год: 2.0% (без изменений); на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) составил на 2025 год: 3.0% (ранее: 3.1%); на 2026 год: 2.5% (ранее: 2.6%); на 2027 год: 2.1% (без изменений); на 2028 год: 2.0% (без изменений).