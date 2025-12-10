Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Заявление ФРС США о снижении ключевой ставки и запуске покупки T-Bills

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 10 декабря 2025 года.

Доступные индикаторы указывают, что экономическая активность расширялась умеренными темпами. Рост числа рабочих мест в этом году замедлился, уровень безработицы к сентябрю немного вырос. Инфляция выросла по сравнению с началом года и остается несколько повышенной.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность относительно экономических перспектив остается высокой. Комитет внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата и считает, что риски снижения занятости в последние месяцы возросли.

В поддержку своих целей Комитет и в свете изменения баланса рисков решил понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта до 3.50-3.75%. При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет твёрдо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя денежно-кредитной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс денежно-кредитной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценки Комитета будут учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Комитет считает, что резервные остатки снизились до достаточного уровня, и будет инициировать покупку краткосрочных казначейских облигаций (T-Bills) по мере необходимости для поддержания достаточного объема резервов на постоянной основе.

Голосовавшие за решение FOMC по денежно-кредитной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Сюзан Коллинз; Лиса Кук; Филип Джефферсон; Альберто Мусалем; и Кристофер Уоллер. Против решения Комитета проголосовал Стивен Миран, который предпочел бы на этом заседании понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта. В свою очередь, Остан Гулсби и Джеффри Шмид предпочли бы на этом заседании сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам без изменений.

10 декабря 2025 года Комитет поручил Отделу операций на открытом рынке Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка увеличить объем ценных бумаг в рамках Системного счета операций на открытом рынке (SOMA) для поддержания достаточного уровня резервов путем покупки казначейских векселей – T-Bills (или, при необходимости, казначейских ценных бумаг с оставшимся сроком погашения 3 года или менее) на вторичном рынке. Размер этих операций по управлению резервами (RMP) будет определяться с учетом прогнозируемого роста спроса на обязательства ФРС, а также сезонных колебаний.

Ежемесячные объемы операций RMP будут объявляться примерно девятого рабочего дня каждого месяца и составят около 40 млрд долларов в месяц. Операции покупки начнутся 12 декабря.

Аналитический отдел ФРБ Нью-Йорка ожидает, что темпы реинвестирования резервов останутся высокими в течение нескольких месяцев, чтобы компенсировать ожидаемое значительное увеличение нерезервных обязательств в апреле. После этого темпы общих покупок, вероятно, значительно снизятся в соответствии с ожидаемыми сезонными колебаниями обязательств Федеральной резервной системы. Объемы покупок будут корректироваться по мере необходимости в зависимости от прогноза резервного предложения и рыночных условий.