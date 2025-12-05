Курс доллара 76.0937   Курс евро 88.7028  
вчера 18:13

Базовая инфляция в США в сентябре замедлилась до 2.8% в годовом сравнении

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В августе базовая инфляция увеличилась на 0.2%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в сентябре вырос на 2.8% против 2.9% в августе.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в августе вырос на 2.8% в годовом сравнении против 2.7% в августе.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.3% после повышения на 0.2% в августе.

