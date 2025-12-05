Личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.4%, личные расходы увеличились на 0.3%

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в сентябре выросли на 0.1% после повышения на 0.1% в августе.

Личные расходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в августе (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в сентябре на 0.3%.

Норма сбережений в сентябре составила 4.7%, как и месяцем ранее. Августовское значение пересмотрено с 4.6%.