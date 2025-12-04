Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 4 тыс.

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 ноября, составило 191 тыс., уменьшившись на 27 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. Показатель достиг минимального уровня за период с 24 сентября 2022 года.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 219 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 218 тыс., пересмотрено с 216 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 9.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 214.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 ноября, сократилось на 4 тыс. и составило 1.939 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.943 млн, пересмотрен с 1.960 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 6.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.945 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 ноября, увеличилось на 56.8 тыс. и составило 1.82 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.75 млн.