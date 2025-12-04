Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 27 тыс.

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 ноября, составило 191 тыс., уменьшившись на 27 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. Показатель достиг минимального уровня за период с 24 сентября 2022 года.

Показатель предыдущей недели составил 218 тыс., пересмотрен с 216 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений вырастет на 3 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 219 тыс.