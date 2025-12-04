Курс доллара 77.4631   Курс евро 89.8514  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2025 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
сегодня 16:33

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 27 тыс.

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 ноября, составило 191 тыс., уменьшившись на 27 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. Показатель достиг минимального уровня за период с 24 сентября 2022 года.

Показатель предыдущей недели составил 218 тыс., пересмотрен с 216 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений вырастет на 3 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 219 тыс.

Другие новости

сегодня
17:29
Почти половина ввезенных в РФ в 2025 г легковушек с пробегом праворульные - "Автостат"
сегодня
17:00
Fitch повысило прогнозы цен на золото в мире на ближайшие 3 года
сегодня
16:39
Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 4 тыс.
сегодня
16:37
Спрос на участие в российском рынке труда в Индии огромен - рекрутинговая компания
сегодня
16:33
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 27 тыс.
сегодня
16:18
Шаг за шагом торговля между Россией и Индией будет расти - Орешкин
сегодня
16:04
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $330 за тыс кубов впервые с 14 мая 2024 г
сегодня
15:58
БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ОПУСТИЛИСЬ НИЖЕ $330 ВПЕРВЫЕ С 14 МАЯ 2024 ГОДА - ДАННЫЕ ICE
сегодня
15:55
ИНФЛЯЦИЯ В РФ ИДЕТ ПО ТРАЕКТОРИИ СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ ПРОГНОЗА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ В 6,8% - РЕШЕТНИКОВ
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.