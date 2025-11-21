Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в июле.

Аналитики прогнозировали сохранение августовского показателя без пересмотра на уровне -0.2%.

Объём оптовых продаж в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.3% в июле (пересмотрено с +1.4%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в августе составил 1.28 против 1.34 годом ранее.