Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону повышения, инфляционные ожидания уменьшились

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в ноябре составил 51.0.

Показатель был пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 50.3. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 50.6.

В октябре значение индекса составило 53.6.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине ноября составил 4.5% против 4.7% в начале месяца и 4.6% в октябре.