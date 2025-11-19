Курс доллара 80.9448   Курс евро 93.7804  
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.4 млн баррелей

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 14 ноября, выросли на 4.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.6 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.8 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.5 млн барр

