Число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре выросло на 175% в годовом сравнении

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре выросло на 183% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 153.07 тыс. против 54.06 тыс. в сентябре.

По сравнению с октябрем 2024 года показатель увеличился на 175%.

Число увольнений в октябре достигло максимального уровня для этого месяца с октября 2023 года, когда было объявлено о 171,9 тыс. увольнений.

Всего за 10 месяцев 2025 года было объявлено о планируемом увольнении 1.1 млн сотрудников, что оказалось на 65% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Показатель оказался максимальным с 2020 года.