05.11.2025 18:33

EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 5.2 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 5.3 млн баррелей

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 31 октября, вырос на 5.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 4.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.6 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.5 млн барр., составив 409.6 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 222.5 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 0.3 млн барр. и составили 22.9 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.651 млн барр. в сутки против 13.644 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 31 октября, выросли на 6.5 млн барр., запасы бензина уменьшились на 5.65 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.46 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 0.364 млн барр.

