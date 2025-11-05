Курс доллара 81.3765   Курс евро 93.7641  
05.11.2025 18:04

Компонента занятости индекса ISM Services США в октябре умеренно выросла, но осталась в области спада
05.11.2025 18:04

Компонента занятости индекса ISM Services США в октябре умеренно выросла, но осталась в области спада

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре выросла до 48.2 пункта против 47.2 месяцем ранее.

Тем не менее, индикатор остался ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сокращение найма сотрудников в сфере услуг США.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

