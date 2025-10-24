Банк России понизил ключевую ставку до 16.5%, но пересмотрел прогноз по ставке на 2026 год в сторону повышения

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 24 октября, принял решение понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) с 17.00 до 16.50% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали снижение ставки на 100 б.п. до 16.00%.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действий сохранением высоких инфляционных ожиданий при неизменности устойчивых показателей инфляции, которые остаются выше 4% в пересчете на год. Повышенный уровень инфляционных ожиданий может препятствовать замедлению инфляции, отметил регулятор.

Банк России сообщил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В обновленном базовом сценарии регулятор предполагает среднюю ключевую ставку в 2026 году выше предыдущего прогноза, что «означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики». В целом, сигнал ЦБ о перспективах ключевой ставки оказался жестче, чем ожидали участники рынка.

В обновленном среднесрочном прогнозе Банк России установил уровень средней ключевой ставки на 2025 год на отметке 19.2% (июльский прогноз: 18.8-19.6%). С учетом того, что с 1 января по 26 октября текущего года средняя ключевая ставка равна 19.8%, с 27 октября до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16.4-16.5%. Прогноз диапазона по ставке на 2026 год пересмотрен до 13.0-15.0% (ранее: 12.0-13.0%), на 2027-2028 годы оставлен без изменений на уровне 7.5-8.5%.

По данным ЦБ, в III квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 6.4% в пересчете на год (по сравнению с 4.4% в предыдущем квартале). Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в III квартале составил в среднем 4.3% в пересчете на год против 4.4% во II квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4–6% в пересчете на год. Годовая инфляция на 21 октября составила 8.2%.

По сообщению ЦБ, на повышение текущих темпов роста цен значимо повлияли разовые факторы, включая рост стоимости моторного топлива и более быстрое, чем обычно в это время года, удорожание плодоовощной продукции.

Прогноз Банка России по инфляции на 2025 год пересмотрен до 6.5-7.0% против 6.0-7.0% ранее. По оценке регулятора, в конце 2025 и начале 2026 года инфляционное давление временно усилится в том числе из-за подстройки цен и реакции на предстоящее повышение НДС. По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4.0-5.0% в 2026 году (в июльском прогнозе: 4.0%). Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов, отметил регулятор, полагая, что устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году будет находиться на цели.

По оценке ЦБ, на среднесрочном горизонте проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Основные проинфляционные риски связаны с возможным отклонением экономики вверх от траектории сбалансированного роста, высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и ухудшением условий внешней торговли. Регулятор ожидает возможного ослабления рубля в случае замедления мировой экономики и снижения цен на нефть в результате торговых войн. Это следует из его предположения о «проинфляционных эффектах через динамику курса рубля», если реализуется сценарий ухудшения ситуации в мировой экономике и на рынке нефти. Банк России отметил, что геополитическая напряженность остается значимым фактором неопределенности.

По оценке ЦБ, дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса. При этом по мнению ЦБ, дезинфляционное влияние бюджета 2025 года будет существенно меньше, чем ожидалось ранее, но на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия и неценовые условия в целом остаются жесткими. С середины сентября ставки денежного и долгового рынков выросли на фоне пересмотра вверх ожиданий по динамике ключевой ставки. В реальном выражении процентные ставки за последние месяцы значимо не изменились. Наблюдается умеренный рост портфеля розничных кредитов, однако рост корпоративного кредитования ускорился по сравнению с первым полугодием. В то же время сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению.

Банк России сообщил о замедлении роста общей экономической активности в III квартале. Значительное охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности несколько ускорился.

Сохраняется напряженность на рынке труда. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах, однако доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно сокращается.

Прогноз Банка России по приросту ВВП РФ на 2025 год пересмотрен в сторону понижения до 0.5-1.0% против 1.0-2.0% ранее. Прогноз по темпам роста ВВП на 2026 год сохранен на уровне 0.5-1.5%, на 2027 год - на уровне 1.5-2.5%, на 2028 год - на уровне 1.5-2.5%.

Прогноз по динамике экспорта на 2025 год понижен на 2 п.п. до (-3.0)-(-1.0%), прогноз по динамике импорта понижен на 0.5 п.п. до (-2.0)-0.0%. Прогноз профицита платежного баланса на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 38 млрд с 33 млрд долларов, а прогноз торгового профицита пересмотрен до 116 млрд со 104 млрд долларов. Прогноз средней цены нефти для налогообложения на 2025 год пересмотрен до 58 долларов за баррель (ранее: 55), прогноз на 2026 год оставлен на уровне 55 долларов, на 2027 и 2028 г.г. – на уровне 60 долларов.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в сторону повышения. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2025 году вырастут на 1.0-2.0% (ранее: 0.5%-1.5%). Инвестиции в основной капитал, согласно прогнозу, в этом году могут измениться в диапазоне 1.0-3.0% (ранее: 1.5-3.5%).

Прогноз по приросту кредитования населения на 2025 год составил 1-4% (без изменений). Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, в этом году вырастет на 3-6% (без изменений), кредитование организаций расширится на 10-13% (ранее: 9-12%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2025 году составит 7-10% (ранее: 6-9%), в 2026 году – 5-10% (без изменений), в 2027 и 2028 годах – 7-12% (без изменений).

6 ноября Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 декабря 2025 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.