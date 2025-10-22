Курс доллара 80.9713   Курс евро 94.0820  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились ...
22.10.2025 17:34

EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились на 1 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 3.6 млн баррелей

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 17 октября, снизился на 1.0 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.5 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.8 млн барр., составив 408.6 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 223.6 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 0.8 млн барр. и составили 21.2 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.629 млн барр. в сутки против 13.636 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 17 октября, снизились на 2.98 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.24 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.97 млн барр.

Другие новости

22.10.2025
18:45
Доля теневой экономики в РФ составляет около 10-12% ВВП - Силуанов
22.10.2025
18:30
МИНФИН И ЦБ ПОДГОТОВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ В КРИПТОВАЛЮТЕ, В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ НУЖНО ДВИГАТЬСЯ СКОРЕЕ - СИЛУАНОВ
22.10.2025
18:05
Цены на нефть ускорили рост после выхода данных о неожиданном снижении её запасов в США
22.10.2025
17:53
Госдума приняла в I чтении законопроект об особенностях исполнения бюджета РФ в 2026 году
22.10.2025
17:34
EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились на 1 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 3.6 млн баррелей
22.10.2025
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.98 млн баррелей
22.10.2025
17:07
Вылов рыбы в РФ в 2025 году ожидается на уровне 4,7 млн тонн - Шестаков
22.10.2025
17:00
Норвежские меры против российских рыболовецких судов заработают в 2026 г - Шестаков
22.10.2025
17:00
НОРВЕГИЯ ОТКАЗАЛАСЬ СНИМАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ С РЫБОЛОВЕЦКИХ СУДОВ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ "НОРЕБО" И "МУРМАН СИФУД", ПЕРЕГОВОРЫ НА ПАУЗЕ - ГЛАВА РОСРЫБОЛОВСТВА
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.