EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились на 1 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 3.6 млн баррелей

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 17 октября, снизился на 1.0 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.5 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.8 млн барр., составив 408.6 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 223.6 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 0.8 млн барр. и составили 21.2 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.629 млн барр. в сутки против 13.636 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 17 октября, снизились на 2.98 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.24 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.97 млн барр.