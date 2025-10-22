Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.98 млн баррелей

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 17 октября, снизились на 2.98 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.24 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.97 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.3 млн барр.