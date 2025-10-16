Курс доллара 80.9834   Курс евро 94.5835  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на...
16.10.2025 19:32

EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.5 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 4.8 млн баррелей

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 10 октября, вырос на 3.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 0.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 4.5 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.8 млн барр., составив 407.7 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 224.5 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 0.7 млн барр. и составили 22.0 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.636 млн барр. в сутки против 13.629 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 10 октября, выросли на 7.36 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.99 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 4.79 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.98 млн барр.

Другие новости

16.10.2025
20:45
МВФ ДОЛЖЕН ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ ОТ МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО РЕАГИРОВАНИЯ К ИНСТИТУТУ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ – СИЛУАНОВ
16.10.2025
20:28
Разговор Путина и Трампа был продуктивным, с ясными будущими шагами - Дмитриев
16.10.2025
20:10
РАСЧЕТЫ СТРАН В НАЦВАЛЮТАХ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ ДВУМЯ СТОРОНАМИ, ЮАР УЖЕ НАРАЩИВАЕТ ПЛАТЕЖИ С КНР В ЮАНЯХ - ГЛАВА РЕЗЕРВНОГО БАНКА РИА НОВОСТИ
16.10.2025
19:39
Мировые цены на нефть перешли к снижению после выхода данных по запасам в США
16.10.2025
19:32
EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.5 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 4.8 млн баррелей
16.10.2025
19:25
Биржевая цена на золото впервые в истории превысила $4 300 за тройскую унцию
16.10.2025
19:00
Неисполнение требования ФАС по поисковикам повлечет ответственность для Apple - Шадаев
16.10.2025
18:47
Миллер и вице-премьер Вьетнама рассмотрели сотрудничество в газовой сфере – "Газпром"
16.10.2025
18:33
Есть большие перспективы для роста поставок газа РФ в Узбекистан - кабмин РФ
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.