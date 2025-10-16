Курс доллара 80.9834   Курс евро 94.5835  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2025 г.Индекс деловой активности в производственном се...
16.10.2025 15:34

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в сентябре резко снизился

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в сентябре снизился до (-12.8) пункта против 23.2 в августе.

Аналитики ожидали снижения индекса до 8.6.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

16.10.2025
16:46
Торговая напряженность между США и КНР навредит всему миру, особенно Азии - МВФ
16.10.2025
16:25
Словакия не поддержит пакет санкций против РФ без "разумных предложений" Евросовета - Фицо
16.10.2025
16:04
Международные резервы РФ обновили исторический максимум - $729,5 млрд на 10 октября
16.10.2025
15:43
Путин в ближайшее время проведет совещание по электроэнергетике - Решетников
16.10.2025
15:34
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в сентябре резко снизился
16.10.2025
15:34
Собянин: Москва прошла несколько этапов развития экономики и перешла к ее новому укладу
16.10.2025
15:28
ИНДИЯ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОДНОСТОРОННИЕ САНКЦИИ И СЧИТАЕТ ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ - МИД ОБ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЯХ БРИТАНИИ
16.10.2025
15:22
ЛИХАЧЕВ: ПЕРЕГОВОРЫ "РОСАТОМА" С РЯДОМ СТРАН ПО АЭС НАХОДЯТСЯ НА ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ
16.10.2025
15:14
России остается импортозаместить в нефтегазе четверть критических позиций по оборудованию
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.