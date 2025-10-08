EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.7 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 3.6 млн баррелей

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 3 октября, вырос на 3.7 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.0 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.3 млн барр., составив 407 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 225.2 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 0.8 млн барр. и составили 22.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.629 млн барр. в сутки против 13.505 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 3 октября, выросли на 2.78 млн барр., запасы бензина снизились на 1.25 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.82 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.15 млн барр.