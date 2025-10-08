Курс доллара 81.1898   Курс евро 94.0491  
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 октября 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
08.10.2025 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.8 млн баррелей

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 3 октября, выросли на 2.78 млн барр., запасы бензина снизились на 1.25 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.82 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 1.15 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.7 млн барр., запасы бензина снизились на 1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.4 млн барр.

